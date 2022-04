Emmanuel MATTATIA

Diplômé de l'ESSEC en Management Général Hospitalier

Issu de la filière soignante(Anesthésie,réanimation,bloc opératoire)

+ de 15 ans d'expérience professionnelle en milieu hospitalier(Direction d'établissements de santé, professionnel d'anesthésie)



Directeur et associé d'INTERMEDIS SARL(www.intermedis.fr).

Société de placement en CDD, CDI et de travail temporaire médical et paramédical créée en 2005 par des professionnels de santé. INTERMEDIS a bâti sa réputation sur la qualité de son recrutement des personnels d'anesthésie, bloc opératoire, urgences, réanimation et salle de réveil mais recrute et délègue tous types de professionnels de santé (Infirmier, IBODE, IADE, Sages Femmes, Puericultrices, Aides Soignants, Auxiliaires de puériculture, Kinés, Manips).

Solidement implantée en Ile de France où elle a commencé son développement INTERMEDIS a ouvert son antenne à TOULOUSE en Janvier 2010 où elle connaît un succès croissant.



Mes compétences :

Santé

Gestion des intérimaires

Management

Formation