Emmanuel MAZZERI

DSPI - Défense Sécurité Protection Incendie assure l'installation et la maintenance de matériels de sécurité incendie ainsi que la formation des personnels des entreprise à la sécurité incendie et en secourisme.



Composé de techniciens spécialisés en installation, maintenance préventive et curative des systèmes de sécurité incendie, nos équipes techniques interviennent sur les systèmes d'alarme incendie, d'éclairage de sécurité et les systèmes de désenfumage.



Satisfait par mes fonctions, je reste toutefois à l'écoute du marché.



Mes compétences :

Premiers secours

Formateur de formateurs

Lutte contre le feu

Prévention incendie

Conception de formation