Emmanuel MBELEG

Lauréat de la Business School de UDC à Washington DC et de l'Université de Yaoundé.

Parfaitement Bilingue Français et Anglais

Marketing stratégique et opérationnel

Audit marketing

Expert conseil en produits cosmétiques pour l'Afrique Subsaharienne

Consultant

Développement des affaires (B to B et GD)

Répond à toute sollicitation sérieuse



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Vente

Cosmétiques

Gaz

Informatique

Business development

Négociation

Management

Gestion de projet

Communication