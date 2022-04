Emmanuel MENARD

Passionné par le monde du vin depuis une quinzaine d'années, je décide en 2010 de passer à l'action en créant ma propre cave à vins dans le Calvados à Falaise après 15 ans d'activité dans l'industrie electronique.



La cave Terroir dit VIN est ouverte depuis le 27 octobre 2011 et propose des vins de vignerons indépendants, des whiskies, des rhums et autres nectars avec toujours la même philosophie de sélection personnelle sur le terrain.



Je propose également des cours de dégustation ainsi que des séances à la carte pour particuliers et professionnels.



N'hésitez pas à me contacter ou passer à la cave...



à bientôt

Emmanuel



Mes compétences :

oenologie

communication

sommelier

Création d'entreprise

Formation

Vin

Gérant