Emmanuel MERIDA

Diplomé de l'Ecole d'Architecture de Bordeaux et d'un DESS d'Acoustique Architecturale (Université Pierre et Marie Curie - Paris VI), je co-dirige le Bureau d'études EMACOUSTIC, spécialisé en acoustique architecturale et environnementale. Je suis également enseignant à l'ensapBx (école nationale supérieure d'architecture de paysage de Bordeaux) dans le domaine des sciences et techniques, notamment en ce qui concerne la maîtrise des ambiances et du confort (lumière naturelle, thermique, acoustique...).



Mes compétences :

Acoustique