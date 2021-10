Said KASTI

Mes diverses expériences réussies dans le domaine de l'architecture m'ont permis de me confronter aux différentes échelles des projets tout en apportant une attention à la recherche formelle et également de développer des compétences techniques et créatives.

Je cherche aujourd'hui de nouveaux défis à relever dans lesquels je pourrai mettre à profit ces expériences et de continuer à exercer ce métier au sein d'une future équipe.



Mes compétences :

Architecte, collaborateur d'architecte, conducteur

Autocad

Autodesk Revit

ARC +

Sketchup

Adobe Photoshop

3D Studio Max

Management BIM

conducteur des travaux

Modeleur /cordinateur BIM