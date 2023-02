Patrice ROGEMONT

Electronicien de formation, puis informaticien, je suis intervenu en premier lieu dans le monde du journalisme et de la communication / Publicité.



Plus tard, (1988), je me suis intéressé à l'informatique de gestion et plus particulièrement informatique industrielle et automatismes.

J'ai fondé plusieurs sociétés dans ce domaine et depuis 1999 je suis étroitement lié au monde de la Domotique et de "l'habitat communicant".

Détenteur de la Marque "La Maison de la Domotique", je suis propriétaire du site portail Français :Array.

Dirigeant de NTIC Edition et de OptiEner, je suis responsable de la ligne éditoriale et de la communication, du Marketing, du lobbying et Stratégie Commerciale.



Mon observation du marché des automatismes m'a conduit naturellement à me rapprocher de Constructeurs tel que CRESTRON, LOXONE, LEGRAND, etc.



Je suis Maître d'oeuvre et intégrateur de solutions innovantes, conseiller naturel des Architectes et professions attenantes (Décorateurs, éclairagistes, etc.)



Je suis par ailleurs régisseur pour des sites internet dans le domaine des NTIC et des automatismes. (maison-domotique.com, lmdstore, lmdstore-pro, optiener, etc.)



Une définition rapide ? Je suis un homme de communication à forte inclinaison technique, avec plus de 30 ans d'approche de l'entreprise en qualité de Fondateur, Dirigeant ou co-dirigeant



Mes compétences :

DOMOTIQUE

Informatique

Communication - Presse

Lobbying

Web

Communication

Référencement

Marketing

Crestron

Webmarketing

Relations presse