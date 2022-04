Emmanuel MERLET

J'ai 38 ans, je suis marié, et papa de 4 enfants.

Je suis actuellement responsable d'atelier et supervise donc une unité de production de menuiserie PVC composée de 7 personnes.

Dynamisme, détermination, motivation et disponibilité sont mes maîtres mots. Je suis une personne efficace, rigoureuse, diplomate et j'ai le sens du contact.

J'espère que mes compétences auront su éveiller votre curiosité. Un rendez-vous me permettra certainement d'achever de vous convaincre. A cet effet, je suis à l'écoute de toute proposition qui vous pourriez me soumettre et serais heureux de vous rencontrer afin de vous exposer de vive voix mes compétences et motivations.