Philippe DE MAGALHAES

La passion pour mon métier et la technique de l'aluminium m'ont permis d' être autodidacte, persévérant et volontaire.Cette passion m'a amené dans les années 2000 a la conception d'une Véranda à Toiture Plate innovante a l'époque et reprise de nos jours.

L'aluminium étant destiné a la menuiserie , la véranda et au structure légère , les chantiers ne sont jamais les mêmes et les solutions sont diverses . Ce produit étant en perpétuel évolution, une remise en cause est nécessaire et le besoin de résoudre différents problèmes techniques soulève une satisfaction personnelle .

j'ai occupé les différents postes liés a la fabrication de la menuiserie et la véranda , jusqu'à la gestion d'un atelier , Aujourd'hui technico-commercial , je savoure pleinement les échanges avec mes clients tant sur le plan technique que commercial .





Mes compétences :

Autodidacte

Conception