Emmanuel MERMET

Passionné d'économie (macroéconomie, politique économique), je suis également très intéressé par le développement durable et je cherche dans mon expérience professionnelle à mieux marier écologie, social et économie.

Après plusieurs années d'expérience professionnelle à Paris et Bruxelles, je pars en région Toulousaine. Je suis maintenant professeur de SES en Lycée.



Mes compétences :

La préparation

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel