Diplômé d’école de commerce, plus de 15 ans d’expérience de la vente à l’export. Anglais et espagnol courants, expert en prospection et négociation internationale. Grand sens du résultat. Relais efficace avec les agents, distributeurs et filiales à l’étranger.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Agroalimentaire

Export Manager

Emballage