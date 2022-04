Madame, Monsieur,



Commercial de haut niveau depuis de nombreuses années, je suis vivement intéressé par tous les secteurs d'activités correspond parfaitement à mes centres d’intérêt ainsi qu’à mon domaine de compétences. En effet, je jouis d'une expérience réussie de plus de vingt ans comme responsable des ventes puis directeur ventes et marketing d'une société spécialisée dans l'investissement immobilier.



Dynamique, rigoureux et polyvalent, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec votre entreprise et de contribuer à construire de grands projets avec vous. Combatif de nature, je me montre également imaginatif pour apporter toujours de nouvelles idées face à la concurrence.

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes dans l'immobilier, en immobilier de loisirs et investissements en Condo hôtel et Fractional, vous conféreront j'espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations.

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette demande. Pour entrevoir une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum vitae et me tiens à votre disposition pour un entretien.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations.



Emmanuel Meunier



Mes compétences :

Management

Financial

Vente

Immobilier

Gestion

Formation

Développement commercial

Conseil

Communication