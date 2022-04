Emmanuel MICHOUX

De nature calme et posé, je suis organisé et motivé dans toutes les interventions que je suis amené à réaliser. Très dynamique et ayant un esprit d'initiative, je suis toujours à la recherche de l'optimisation maximale.



Mes expériences vécues m’ont forgées une résistance à la pression dans le travail, et une certaine aisance dans de multiples domaines (encadrement de personnel, automatisme, robotique, maintenance, planning, qualité, hygiène, sécurité, environnement). Doté d'une excellente capacité d'adaptation et d'un bon relationnel, je suis toujours apprécié par ma hiérarchie et mes équipes.



Mon atout majeur est ma capacité à motiver mon équipe de travail afin d'atteindre un but commun.

Au cours de mes différentes expériences, j’ai appris à être rigoureux, sérieux, consciencieux, dynamique, efficace et pragmatique.



Je maîtrise les méthodes de travail visant à garantir la satisfaction du client en termes de qualité, coût, délai.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Management opérationnel

Relationnel

Esprit d'équipe

Production

Robotique

Automatismes industriels

Respect des délais

SAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lync

Démantèlement

Maintenance

relations client