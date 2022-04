Emmanuel MICLO

Nos deux sociétés distribuent les consommables et les matériels pour les industries graphiques.



Installée à Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle) depuis sa création en 1992, la société MICLO Diffusion commercialise des consommables (plaques, encres, blanchets, solvants…) ; notre gamme de produits couvre plus de 10 000 références.



Lors de notre déménagement en 2004, nous sommes passés d’un entrepôt de 380 m² à des locaux d’une surface de 1000 m². Grâce à notre laboratoire de mélanges d’encre, nous sommes en mesure de proposer à nos clients la fabrication de toutes les références du nuancier aussi bien que des teintes au modèle.



Le 12 juin 2012, MICLO DIFFUSION a racheté le fonds de commerce de GRAPHIC DIFFUSION situé dans la région Rhône-Alpes à Vaulx-en-Velin. Ce rachat a permis à la société d’agrandir son secteur vers le Sud-Est de la France et d’être maintenant présente sur un territoire qui couvre plus de la moitié Est du pays.



Installée à Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle) depuis sa création en 2007, la société EQUIPEMENT GRAPHIC NUMERIC commercialise des matériels pour les arts graphiques (CTP, solutions pré-presse, traceurs jet d’encre, spectrophotomètre Techkon, etc).



EGN est agréé centre de formation, ce qui permet à nos clients de se faire rembourser des prestations de formation que nous proposons : 41 54 0280154.



Sur le dernier semestre 2012, la société est devenue l’importateur exclusif des produits TECHKON en France.