Emmanuel MILAN

Mes compétences





en gestion de lots intégration/validation/développement:



- Conception d’architectures, rédaction de spécifications.

- Chiffrage et planification des intégrations et développements, utilisation d’outils de planification ( gestion des charges, des ressources, des délais ).

- Reporting, suivi des évolutions et des anomalies, utilisation courante de l’outil bugzilla.

- Utilisation de Word, Excel, Powerpoint, OpenOffice, d’éditeur de documentation XML.



en intégration et validation:



- Intégration logicielle et matérielle de systèmes complexes ( clusters ) à base de cartes calculateurs PowerPC et Pentium sous les systèmes d’exploitations Linux, VxWorks et LynxOS.

- Rédaction des plans de tests, de validation et de qualification des ces systèmes.

- Développement en C, python et shell script des environnements, logiciels, outils de tests, de la configuration et monitoring des systèmes.

- Développement d’une application de test répartie et de son interface graphique en python.

- Conception, développement et déploiement d’un environnement logiciel et matériel de tests pour la production ( test d’acceptance/production pour les cartes unitaires et les systèmes ).







en gestion de configuration:



- Mise en œuvre et gestion des environnements de gestions des sources et build management d’un système d’exploitation temps réel et de l’activité de développement des FPGA.

- Formation et support des utilisateurs.

- Administration et utilisation des outils de gestion de configuration CVS et SVN.





en développement logiciel:



- Portage de systèmes d’exploitation temps réel, Linux, LynxOS et VxWorks ainsi que le développement et le portage de drivers sur des cartes calculateurs VME à base de PowerPC et de Pentium.

- Développement d’applications temps réel embarquées pour l’avionique.

- Développement de logiciel de bancs de tests sous LabWindows CVI.

- Maîtrise du langage C, bonne connaissance du langage python, du shell script, de l’assembleur PowerPC.

- Systèmes d’exploitation Linux, Windows, LynxOS, VxWorks.