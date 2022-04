Emmanuel MILANO

Opteam est un groupement d’achats local (83-06) spécialisé dans la réduction des coûts liés aux frais généraux dans les TPE et PME.

Le principe est simple, nous mutualisons les achats de nos adhérents afin de leurs proposer les meilleures conditions du marché!

« Acheter mieux et dépenser moins » sans négliger la qualité des prestations proposées sont les principaux enjeux d'Opteam.

Avec une véritable équipe « d'experts achats », nous accompagnons nos adhérents au quotidien et leurs faisons bénéficier de conditions déjà négociées !





Optimisez vos coûts liés aux frais généraux dans votre entreprise en rejoignant le réseau OPTEAMistes !!



