Emmanuel MINET

J?ai plusieurs expériences en France et à l?international acquises dans la grande distribution et chez des industriels fabriquant des produits à forte valeur ajoutée. Toutes 100% orientées clients, elles m?ont enseigné la culture du résultat au travers du suivi des marges, de la rentabilité et de la gestion des stocks, ainsi que du développement des parts de marché de marques leaders.

Elles m'ont également permis d'acquérir et de dynamiser mon goût pour le travail d?équipe et pour l?écoute, qualités indispensables pour analyser le marché et développer une marque, pour le suivi et le montage d?une offre adaptée aux marchés concernés.

Homme de terrain, véritablement passionné par les produits de grande consommation et par l?environnement international, je prépare et présente les briefs produits aux responsables développement, les nouvelles gammes aux grands comptes et à la force de vente, et soutien les plans marketing à la direction générale dans les trois langues que je maîtrise.



Mes compétences :

Commerciale

Développement produit

Distribution

Environnement

Expérience Commerciale

Grande distribution

Homme de terrain

Marketing

Marketing produit