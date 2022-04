Emmanuel NINET

15 ans d’expérience dans le domaine des équipements électroniques embarqués et des domaines tels que le métier d'ingénieur système, la gestion des exigences, les méthodes et outils d'ingénierie, dans un contexte multiculturel au sein d’un des leaders mondiaux de la fabrication de matériel ferroviaire.



Depuis 2002, j'ai pris une orientation vers les métiers de l'IT comme responsable de l'informatique locale du site. Désormais point de contact privilégié de l'IS&T, mon activité se concentre sur la capture des besoins des business et la remontée de ces besoins vers les équipes de design et d'architecture et de sécurité de l'IT, dans le but d’offrir des solutions en ligne avec la roadmap de la DSI.



Mes compétences :

Clearcase

CMMI

Esprit de synthese

Formation

Gestion des exigences

Ingénierie

Ingénierie Systèmes

Méthodique

Reqtify

Support

Support utilisateurs

Synthèse

Gestion de projet

Informatique