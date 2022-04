François NICOT

Je ne maintiens plus ce profil. Retrouvez moi sur fr.linkedin.com/in/FrancoisNicot pour plus d'informations



Comprendre, vouloir, conduire, construire.



De culture et de sensibilité techniques appliquées aux systèmes communicants, je propose mon expertise dans les transitions et usages numériques, la direction de projet et la direction de centre de profit.



Naturellement optimiste, curieux et opiniâtre, je me révèle dans les défis et les relations qui s'inscrivent dans la durée. Un environnement international est une motivation supplémentaire.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Accompagnement de projet

Business development

Technologies de l'information

Direction commerciale

Système d'information