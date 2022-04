François NICOT

Imprimeur depuis 13 ans dans l'imprimerie Allais

www.imprimerie-allais.fr , je viens de la reprendre cette année.



Notre logistique de fabrication est simple et son efficacité reconnue par nos clients.

Notre clientèle se concentre principalement sur Nantes et son agglomération pour des raisons de proximité, donc de service et d’écologie.



En plus d'un service d'impression offset/numérique et façonnage, nous proposons la mise en page de vos documents par notre studio graphique, pour une communication visuelle percutante.



Les différents services de notre structure sont à votre écoute tout au long de votre projet, depuis notre proposition de devis, jusqu'à la livraison. Une fois votre commande confirmée, notre service graphique (pao) met en page vos documents, prépare les épreuves et le BAT. Nos graphistes transfèrent les fichiers en laboratoire sur notre CTP sans chimie pour préparer les plaques d'impression et les transmettent aux conducteurs (offset ou numérique). Après le tirage, nos façonniers s'occupent de mettre en forme vos documents avant la livraison.



Notre parc machine et nos équipes nous permettent d' être réactifs, créatifs et de tenir nos délais.





Notre offre de services complète nous permet de pouvoir répondre à chacune de vos demandes d'impression.



