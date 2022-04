Emmanuel MISMISIS

Aprés avoir travaillé pendant 33 ans en tant que client final, j'ai créer la société Asertis en 2008. Etant au coeur des besoins de courants faibles variés d'une société qui évolue, j'ai conscience que mon rôle est avant tout d'aider et d'accompagner les entreprises dans le choix et la mise en oeuvre de solutions informatique, télécom et de sécurité.





-janvier 2008 à septembre 2008

Directeur Technique ConexData

Responsable de la division Technique et contrôle analytique des marchés



-2001 – 2008 Responsable télécom France. Société GEMPLUS/ GEMALTO Gemenos

-Assurer le bon fonctionnement des infrastructures télécoms de GEMPLUS, et être force de proposition pour augmenter les performances du réseau tout en ayant comme objectifs principaux, la qualité de service et la réduction des coûts.

-Pilotage des prestataires, gestion des contrats, choix des opérateurs,

-Rapports d’activités avec tableaux de bords, SLA…

-Réduction du budget télécoms de plus de 50% en 3 ans

-Mise en place de la VOIP

-Interconnexion des PBX hétérogènes en IP

-Mutualisation des contrats d’exploitation

-Développer la visioconférence sur les sites internationaux,

Périmètre :

-8 sites en France

-6 PABX hétérogènes (plus de 5000 postes téléphoniques)

-Gestion d’une flotte de GSM de 1500 mobiles

-Plus de 10 000 points d’accès informatique (RJ45 ou autres)

-70 locaux techniques



Moyens mis à disposition

-5 personnes plus les prestataires de services

-Budget de 3M€





2000 - 2001 Consultant télécom Société CIS Consultant Paris 75002

-Chef de projet sur la réalisation d’un câblage informatique de deux bâtiments représentant 4000m² de bureaux.

1999 – 2000 Responsable d’agence de France Téléphone Aubagne. Développer une agence de France Téléphone Nice sur la région de Marseille.

1992 – 1999 Responsable exploitation télécom société Sfim (société de frabrication d'instruments de mesures)

Exploitation télécom et courant faible de la société en multi-sites.

Développement et intégration d’un réseau Wan avec multiplexeurs temporels. Remplacement de l’infrastructure PABX avec plan de numérotation homogène



1975 – 1992 Agent technique électronicien Société Sfim /SAGEM Massy Palaiseau 91

Réglage de carte à microprocesseur pour mirage 2000

Développement de bancs de tests automatiques





Type d'études Diplômes et formations :

- Niveau BTS électronique

- 2001- Câblage informatique VDI catégorie 5/6/7 Cuivre et optique

- 2000- Produits actifs Switch, routeur 3com

- 1997- Management d’une équipe

- 1996- Structure et architecture PABX

- 1973 à 1975- Ecole Centrale d’électronique Paris