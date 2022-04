Emmanuel MOMHA

Concomitamment avec mes responsabilités d'inspecteur, j'assure la coordination de la sécurité sous plusieurs aspects :

1- Formation des partenaires en analyse de risques, travail en hauteur, isolation énergétique...

2- Audit sécurité sur les comportements surs et la conformité du matériels

3- Feedback et reporting

Suite à une formation en Audit environnement, j'apporte ma contribution au suivi de KPI dans la maîtrise des déchets produits et la sensibilisation à la participation de tous au processus d’amélioration continue implémenté.



Mes compétences :

Conçoit fichiers de suivi cycle de vie parc moteur

Réalise les mesures d'isolemnt élect avec récomman

Management QHSE

Évaluation des risques professionnels

Formation sur les modules HSE

Gestion des risques professionnels