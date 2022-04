Emmanuel MOREL

Ayant un gout prononcé pour la transmission des connaissances et le développement des compétences, j’ai pu intervenir sur de nombreux projets en France et a l’étranger dans le domaine de la formation, de la définition des besoins en formation jusqu'à l’enseignement destiné a des adultes. Mes domaines de prédilections sont : la gestion des réseaux d’eau, les marchés publics, les services publics d’eau et d’assainissement, de gestion des déchets, la gestion de projets, la gestion des contrats de travaux (FIDIC), de service et de fourniture

J’ai environ 15 ans d’expérience des Marchés Publics, tant en France qu’à l’étranger (GB, Roumanie, Bulgarie) utilisant les règles locales ou internationales (EC PRAG, BEI, BERD, WB, FIDIC …) de passation des Marchés.

Ceci me permet d’intervenir à la fois dans la phase de préparation des appels d’offres que dans la phase d’évaluation et de contractualisation.



Mes compétences :

Training

Appel d'offres

Marchés publics

Eau

Environnement

Formation