Emmanuel MOTENG FOHOM

Manager des approvisionnements / chaîne logistique hautement accompli, équipé d’une gamme étendue de méthodes pratiques, accompagné d’une suite réussie de projets d’optimisation de la valeur sur les chaînes logistiques globales allant d’achats stratégiques complexes, achat de programmes d’investissement, gestion de magasins et de matériels, au développement / implémentation de politiques, procédures, logiciels et contrôles.



Leader proactif du changement outillé pour prendre en charge et améliorer de façon continue chaque aspect des acquisitions des biens et services de fonctionnement et d’investissements comprenant l’implication anticipée, l’analyse des besoins, l’analyse du marché, la définition de la stratégie d’acquisition, la sélection compétitive des fournisseurs, les négociations et les contrats ainsi que la gestion de la relation fournisseurs.



Superviseur à value ajoutée dans l’alignement de la chaîne logistique globale, l’intégration des systèmes d’approvisionnement, l’implémentation technique, le déploiement des contrôles, la formation et le développement des équipes, le support. Bonne suite d’initiatives globales délivrées avec valeur ajoutée, montrant une expertise à intégrer et contrôler les ressources assignées à chaque projet, à gérer la documentation et la communication pour respecter ou excéder les exigences de temps, coût et qualité.



Autonome, indépendant, orienté vers la création de valeur, avec une passion pour les défis et l’engagement à améliorer les coûts au-delà des objectifs d’entreprise



Mes compétences :

Management

Microsoft Project

Organisation

Procurement

Sourcing

sourcing & Procurement

Stratégie

Supply chain

Supply Chain Management

Gestion de programme

Gestion de projet