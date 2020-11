Geneviève DUMORTIER

Je suis :





-Spécialiste de construction de partenariats en contexte international et multiculturel (Europe, Moyen-Orient, Asie, Amérique du Sud et Afrique)



-Experte du processus Achat Approvisionnement (25 ans d'expérience)

achats production (matières premières, produits chimiques, consommables et emballages), techniques, textiles, articles de Grande Consommation, déchets et métaux non ferreux, sous-traitance, investissements et achats généraux.



-Créatrice de fonctions ; Manager d'équipes opérationnelles, en Industrie et pour la Distribution



-Pilote de projets transversaux multi-sites (France et Etranger) : projets de développement produits, de réduction des coûts, de déploiement de systèmes qualité et d'ERP (notamment SAP).





Mes points forts : ténacité, volonté de réussir, adaptabilité, recherche de solutions





Mes atouts linguistiques : je suis bilingue français/Anglais et parle Allemand couramment





Attirances particulières : Contacts avec l'Etranger, Cultures Anglo-saxonne et Indienne, Organisation et Management





Projet professionnel : relever de nouveaux challenges dans les métiers de l'Achat, de la Supply Chain, de l'Administration Commerciale Import ou Export, ou des Relations Internationales





Mon profil et mon projet vous intéressent ? Contactez-moi à dumortier.g@gmail.com



Mes compétences :

Allemand courant

Bilingue anglais

Management opérationnel

Gestion de projet

Commerce international

Traduction technique

Industrie

Distribution spécialisée

Achats internationaux

Adaptabilité

Persuasion

SAP R/3

Développement de partenariats

Chaine logistique

Réduction des coûts

Conduite du changement

Optimisation des process

Sous-traitance

Gestion des déchets

Pilotage d'activité

Sourcing

Approvisionnement

Négociation

Organisation