Maryline BERGOT

Depuis une dizaine d’années , je conçois vos projets d'Architecture et de Décoration d'Intérieur, je suis dans la conception et la réalisation des travaux. Je peux également vous conseiller et vous accompagner dans vos projets sur la France entière et à l'étranger.

Services proposés

Aménagement d'arrière cuisine, Aménagement de buanderie, Aménagement de bureau à domicile, Aménagement de cave, Aménagement de chambre, Aménagement de chambre enfant, Aménagement de combles, Aménagement de dressing et placard, Aménagement de salle à manger, Aménagement de salle de jeux, Aménagement de salon, Aménagement de sous-sol de maison, Aménagement de terrasse, Aménagement extérieur, Aménagement intérieur, Bar de salon sur mesure, Bibliothèque sur mesure, Conception de cave à vin, Conception de chambre bébé, Conception de cuisine, Conception de salle de bain, Conception et construction de véranda, Conseil en couleur, Dressing sur mesure, Étagère sur mesure, Garde-manger sur mesure, Infographie 3D, Installation d'art, Meuble encastré sur mesure, Meuble sous-vasque sur mesure, Meuble sur mesure, Meuble TV sur mesure, Placard de cuisine sur mesure, Placard sur mesure, Plan de travail sur mesure, Planification de chantier, Porte de placard sur mesure, Pose d'escalier, Préparation de chantier, Relooking d'équipement électroménager, Rénovation de cuisine, Rénovation de salle de bain, Plans au sol, Conception d'éclairage, Décoration de Noël, Rénovation de maison, plan d'architecte d'intérieur, suivi de chantier, conception et rénovation de cuisines.