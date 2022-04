Emmanuel MOULIN

Les 14 dernières années, j'ai-travaillé en tant que Manager de projets, de canaux de distribution et Business Development avec une expérience très réussie dans le canal de la vente B2B, la gestion des comptes et le développement des affaires. C'est avec le travail, la passion et la crédibilité, que j'ai pu atteindre ce succès tout à fait cohérent et offrant une réussite découlant par la génération de chiffre d'affaire conséquent au sein de marchés B2B compétitifs et agressifs. Fort d'une expérience au sein des secteurs de vente au détail, de la santé, de la logistique, du gouvernement, de la distribution, de la fabrication, etc.



La clé de mon succès est de trouver les besoins des clients et de travailler avec les partenaires clés, les intégrateurs et les partenaires de solutions afin de fournir des solutions pour répondre aux besoins et attentes des clients. Je suis un véritable expert qui comprend le marché et qui a la passion d'apporter et de générer de nouvelles affaires tout en gérant efficacement les comptes existants.



Un joueur d'équipe motivé, passionné et d'une grande intégrité avec une capacité prouvée d'apporter des produits sur le marché par le biais de multiples canaux et de les conduire au succès.

Intéressé par de nouvelles opportunités similaires ou dans de plus vastes environnements de la vente et du management.



Spécialités:



• Développement des affaires et gestion des ventes

• Assistance Start-Up

• Développement de Canaux de distribution

• Gestion de la relation client

• Gestion de grands comptes / comptes clés

• Industries AIDC, produits & solutions

• Les ventes OEM

• RFID / Codes à barres