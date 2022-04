De Brussel à Lille, de Paris à St tropez et

jusqu' aux 3 îlets à la Martinique, Emmanuel Mourette

imprime son savoir faire d'ébéniste designer.

Ses création sont originales, raffinées et haut de

gamme.

Ce français qui a fait ses classe chez Vuitton, image

les futurs home sweet home de ses clients, la plupart

reconnaissent d'ailleurs qu'ils viennent trouver chez

lui ce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs.Ses créations

proposées aux particuliers mais aussi à une clientéle

professionnels( restaurants, cabinet médicaux,

boutiques)sans oublier les architectes d'intérieurs

qui lui confient des projets entiers.

Actuellement concepteur et réalisateur de projets

pour particulier, il est consultant pour des sociétés

spécialisé dans l'hôtellerie de luxe.

www.ebenistedesigner.com



extrait du magazine ECCELSO



