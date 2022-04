Emmanuel MOUTON

De formation Ingénierie Informatique et Mathématiques, mon expérience professionnelle ma conduit a devenir un entrepreneur dans l'innovation

Mon expérience chez IBM m'a appris la gestion de l'information au sein des entreprises au trajet de la réalisation de prestations de conseil en architecture mobile et collaborative .

Co fondateur de Synox, ma vision est que l'on peut réinventer les métiers des clients grâce à l'innovation qu'apporte l'Internet des objets.

J'ai la volonté de construire une Entreprise citoyenne et responsable avec un management humain et une implication dans le milieu associatif professionnel et local, j'ai la fonction de Vice Présidence au sein de l'association NOVAE LR (Cluster des entreprises TIC en Languedoc Roussillon).



Mes compétences :

Télécommunications

Marketing

Management

Entreprenariat

Développement commercial

Business development

GPRS

rfid

BlackBerry

3G

Windows Mobile

informatique

GSM

business

Cartographie

Machine To Machine M2M

Developpelent Mobile

Cloud

Systemes Collaboratif