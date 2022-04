Emmanuel MOYER

L'humain présente une résistance naturelle au changement.



Je m'adresse à tout ceux qui ont conscience que nous vivons une époque chahutée.

Vous avez également conscience qu'il faut faire différemment et vous ne savez pas comment?



Avoir accès à la réussite et s'épanouir dans ce contexte de changement permanent, c'est s'appuyer sur des valeurs essentielles solides et sur un « sens de la vie » sain. Se fixer un but, travailler sur sa vision de l'avenir sont des démarches sensées dans ces périodes turbulentes. L'école ESA Coaching accompagne les mutations qui s’amorcent et contribue à l’élaboration de nouveaux modèles.



Le changement est en chacun de nous: vous souhaitez en être acteur?



Ecole Supérieure d'Accompagnement par le Coaching.







Mes compétences :

Coaching

Organisation et stratégie

Gestion du stress

Commercial

Conseil en communication

Management

Accompagnement au changement