Emmanuel MOZAR

Vers l’age de 14 ans le développement est devenu une passion. Depuis, j’ai consacré beaucoup de temps à développer et à explorer la technologie flash d'Adobe afin d'acquérir un expertise dans ce domaine. Ce que j’aime en développement est la recherche, le challenge et l’optimisation. Cela doit faire maintenant 10 années que je consacre mon temps au développement dont 7 années dans le secteur professionnel.



Les 7 dernières années passées furent riches en expériences au sein de grandes agences parisiennes, mon expertise s'est donc forgée grâce à ma passion du développement et aux nombreuses rencontres et collaborations survenue lors de mes missions, qui m'ont toujours placé au carrefour des métiers de la communication, du print et du développement web & mobile.



La réalité du terrain, cahier des charges changeant, évolutions des standards, délais de livraison, rigueur dans la vérification de livrables fonctionnel...m'a récemment permis d'accéder au poste de directeur technique. l'Intégration et le développement d'application web et mobile sont mes spécialités.



Mes compétences :

AS3 Flash

Javascript

PHP / MYSQL

Flex

CSS3

JQuery & JQuery UI

JQuery Mobile

PHP Objet

HTML 5

Ajax

CSS