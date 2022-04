Emmanuel MUSSET

J'officie au sein de l'entreprise SOCOTEC depuis 2013, en tant que responsable d'affaires, filiale Environnement, à Toulouse. Auparavant, je travaillais au développement de mon bureau d'étude EMSystème, spécialisé en formation et accompagnement, à la fois sur l'axe stratégique et opérationnel.

Mon parcours à débuté au Commissariat à l’Énergie Atomique, où j'ai pu préparer un doctorat en chimie des matériaux. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur développement, j'ai eu l'opportunité de travailler à la qualité dans les projets. C'est le début de ma carrière en tant que consultant. J'ai beaucoup appris de M. François de Nazelle, fondateur de la société QSys et ancien Directeur à l'Aérospatiale. Il m'a beaucoup appris et m'a permis de participer à des projets ambitieux et de haut niveau technique, dans les domaines de la qualité, du management des processus, de l'analyse des risques, ... et de l'audit (ISO9001, EN9100, ISO 14001, OHSAS 18001...)



Aujourd'hui, J'interviens essentiellement dans le domaine de la réglementation environnemental en réalisant les nombreux dossiers demandés par notre administration... (les fameuses ICPEs). J'aide également les entreprises dans la management de la sécurité et suis devenu auditeur MASE/UIC.



