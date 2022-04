Emmanuel NAHON

10 ans d'expérience en conseil et communication Media et Hors Média



Elaboration des recommandations multi canal et événementielles, réflexion stratégique et créative, coordination des équipes événementielles, de création et de production, négociation des partenariats media et licences, suivi des campagnes, pilotage du chiffre d’affaires



Mes forces :

Une expertise en communication adaptée à l'ère digitale, et à la "fragmentation" des médias / des audiences.

Une vision des médias et des stratégies de contenu permettant de développer la "valeur perçue" des marques avec de nouvelles approches contenus/canaux de diffusion/relations affinitaires avec le consommateur (paid/own/earn média).



Expertise sur le secteur :

Assurances / Banques : Allianz - Groupe BPCE (Caisse d'Epargne, Banque Populaire )

Mode/luxe/Beauté : le groupe PPR

FMCG : Groupe Nestlé, Regiex - Intermarché, Campofrio

Informatique: HP, HTC

Santé : Laboratoires Pierre Fabre



Mon périmètre d’action pluri-media me permet d’avoir une approche holistique des medias en réponse aux problématiques de communication 360° des annonceurs



Mes domaines d’expertise sont

• Achat d’espace / Media

• Brand content

• Evénementiel

• Management Transverse

• Communication globales

• Publicité



Mes compétences :

Communication

Achat d'espace

Brand content

Sponsoring

Digital