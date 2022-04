Emmanuel NAVREZ, 41ans, vie en couple, mobile, 49000 ANGERS courriel emmanuel.navrez@laposte.net



MES DOMAINES DE COMPETENCES



-- > Gestion de projets



-Analyser le besoin du client en participant à la rédaction des cahiers des charges.

-Estimer les charges, gérer le budget (jusqu’à 1500 jh), effectuer le suivi quotidien du projet.

-Piloter et organiser les étapes majeures du projet : étude préalable, passage en comité d’engagement, élaboration et développement informatique de la solution, suivis des validations fonctionnelles et tests utilisateurs, mise en place et suivis de production.

-Diriger et animer l’équipe projet (3 à 8 personnes internes et Centre de Service).

-Communiquer avec les acteurs du projet, en particulier la prestation externe, la Maîtrise d’OuvrAge, et les autres intervenants de la Maîtrise d’OEuvre (gestion des applications en multi-couches).



-- > Développements d’applications informatiques



- Analyser fonctionnellement le besoin exprimé.

- Concevoir et développer l’application demandée.

- Intégrer les fonctionnalités dans le Système d’Informations et réaliser les tests unitaires.

- Mettre en production et assurer le suivi.



-- > Environnements fonctionnels



- Référentiel des Clients et Personnes : modélisation des intervenants aux contrats d’Assurance Vie Individuelle : gestion complète de la personne morale, de la personne physique, relations entre personnes, pour une Gestion des Relations avec les Clients.

- Assurance Vie Individuelle : gestion des contrats mono et multi supports d’épargne et de prévoyance, sur tous les processus, depuis l’adhésion jusqu’au sinistre. Connaissance des aspects fiscaux. Traitements d’Informations Annuelles à la Clientèle.



MES PRINCIPALES REALISATIONS



Sur système informatique « MAINFRAME »



- environnement technique et logiciel CICS/DB2 (IBM), SQL, Web Services.

- modules batchs et transactionnels, services applicatifs, langage informatique COBOL.

- utilisation d’outil d’aide à la décision Business Objects, associée à la valorisation du Datawarehouse du Système d’Information Assurance Individuelle de CNP Assurances.

modélisation UML Magic Draw.

- utilisation des outils de gestion de projets MsProject et Clarity, processus projet et bonnes pratiques CMMI niveau 2, initiation à la méthode AGILE.

- activités sur les sites d’ARCUEIL, de PARIS, puis d’ANGERS.



Sur Système Informatique plateforme « JAVA EE » : participer aux développements informatiques de l’IHM de gestion des personnes et des contrats du domaine Assurance Vie individuelle.



- environnement technique et logiciels Java, Javascript, pages web jsp, HTML et css.

plateforme de développement Eclipse ccrc, de déploiement Maven, Weblogic et Jenkins/Hudson.

- activités sur le site d’ANGERS.



Mes compétences :

MVS

Assistance à maîtrise d'ouvrage

MOE

DB2

JavaScript

Java EE

Conduite de projet

MOA