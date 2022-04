Emmanuel NICOLUSSI CASTELLAN DI ROSSI

DOMAINES DE COMPETENCES

•Analyse et évolution des processus service et vente ; Paramétrage SAP SD-LE

•18 ans d’expérience internationale dans l’environnement du semi-conducteur :



•Management d’équipe (15 ingénieurs)

•Bilingue Français / Anglais

•Utilisation pour SAP des logiciels : ARIS publisher / Uperform / Remedy





Certifié par SAP sur le module SD-LE.



Expérience professionelle variée :Consultant SD- CS ECC 6.0 / Business analyst / Responsable opérationnel d'un parc de machines d'implantation et de traitement thermique / Contrôleur de gestion / Ingénieur SAV en salle blanche).



Mes compétences :

Ressources humaines

Finance

Management