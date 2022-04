Emmanuel NLOKA

Bonjour,



Aujourd'hui étant actuellement en 3°année NBA Management et Gestion PME/PMI je recherche une entreprise pouvant m'accueillir en stage ou en contrat de professionnalisation en effectuant au rythme d'une semaine d'école et deux semaine d'entreprise.



Titulaire d'un BTS Maintenance Industriel je pense être la recrue idéale, disposant de deux profils. Un premier profil technique et aujourd'hui j'évolue et veut me spécialiser dans un domaine commercial, de gestion et de management.



Mes compétences :

Accueillant

dynamique

ponctuel