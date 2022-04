Jonathan LUCKY

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



J'ai toujours été passionné par les métiers du commerce et des ntic, pour moi, le secteur des nouvelles technologies est un vrai challenge. Atteindre mes objectifs professionnels et personnels, c'est ce que j'aime...



Dans cette perspective, je suis en perpétuelle recherche d'opportunités susceptibles de mettre en avant mes compétences acquises dans le commerce, la négociation et la relation client et l'envie de continuer à développer mes connaissance dans le marketing, la stratégie et la performance au sein de cet environnement.



COMPETENCES CLES



MANAGEMENT



- Recrutement, formation et gestion des collaborateurs

- Rôle d’accompagnement

- Travail en équipe, management participatif

- Bon relationnel



GESTION



- Organisée et rigoureuse

- Anticipation, vision à long terme

- Recherche le challenge, les objectifs ambitieux

- Sens du commerce

- Le tout avec un sens de l’innovation



COMMERCE



- Sens de la négociation

- Intérêt de la relation client

- Optimisation de l'activité commerciale



Mes compétences :

Vente

Commercial

Marketing

Relation clients

E-business

Système d'information

Développement commercial

Géomatique

Aide à la décision

Prise de décision