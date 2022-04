Emmanuel NLOGA

JE SUIS UN JEUNE CAMEROUNAIS ÂGÉE DE 26ANS AYANT UN NIVEAU DE LICENCE EN COMMERCE INTERNATIONAL OBTENUE A L'IUG. RESPECTUEUX DES RÈGLES ET CONSIGNES ET SURTOUT RIGOUREUX DANS L’EXÉCUTION DES TACHES CONFIÉES, TRÈS FLEXIBLE ET S'ADAPTANT A TOUT LES MILIEUX, ESPRIT D'EQUIPE ÉLEVÉ, POUVANT TRAVAILLER SOUS PRESSION

ET SURTOUT DESIREUX DE TOUJOURS APPRENDRE



Mes compétences :

Négociation commerciale

Organisation du transport

Communication commerciale

Technicien de transit

Magasinage

Organisation des achats et vente

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bug Tracking System

Transport international

Logistique

Marketing