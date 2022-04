* gestion d'un parc hétérogéne de serveurs et matériels

* administration de serveurs UNIX et Linux

* gestion des comptes utilisateurs, espace disque et sauvegarde sur bande

* support horizontal d'équipe lors de leur mise en oeuvre de SAN



* langues étrangères

anglais technique et courant : trés bon niveau

allemand technique et courant : bonnes notions



Mes compétences :

AIX