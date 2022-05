Patrice GONET

Je travail dans l'industrie depuis plus de 20 ans.

Mon parcours professionnel m'a permis d'intégrer beaucoup de service ; Production, Méthode, Industrialisation, ingénieur produit et je reviens maintenant en qualité.

De formation électronique, j'ai su m'adapter afin de travailler en PME ou dans de grandes industries pour d'autres domaines tel que l'électrotechnique et la mécanique.



La force de mon profil c'est d'avoir, tout au long de ma carrière, côtoyé la technique, de bien connaître l'industrie et son terrain.

J'apprécie particulièrement le contact humain qui est un critère essentiel à la réussite d'une entreprise.



Mes compétences :

Développement durable

Électrique

Energie

Énergie renouvelable

Environnement

Gestion projets

Industrialisation

Moteur électrique

Qualité

Relations humaines