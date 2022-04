Emmanuel NOUBISSI est titulaire d'un DESS en fiscalité option Administration Fiscale de l'université de Douala, promotion 2005-2006.

Ma formation de base est la comptabilité et les finances sanctionnée par une Maîtrise en la matière en 1996 à l’université de Douala.

Entré au cabinet d'audit et d'expertise comptable (FIDIT CONSEIL) en juin 1999, je le quitte en fin juillet 2007 après huit ans deux deux mois de loyaux services. En août 2007, je suis recruté comme Directeur Administratif et Financier à FOMA ENTERPRISE, poste que j'ai occupé jusqu'en fin avril 2016

Mes domaines de compétences sont : la comptabilité et les finances, l'audit comptable et financier, l'audit organisationnel, le contrôle de gestion et la fiscalité.



Mes compétences :

Audit comptable

Fiscalité des entreprises

Contrôle de gestion

Analyse financière

Comptabilité analytique

Comptabilité générale