Thiery LIAPEU

Je suis chimiste BAC+4 et j'ai un diplôme professionnel en Management de Projets BAC+5 actuellement je suis Responsable Ecru-Blanchiment-Teinture (EBT) à CICAM ou j'occupais avant le poste de RESPONSABLE QUALITE ET PROCESS j'ai des connaissance en chimie industrielle Management qualité et en planification stratégique je me defini comme un travailleur qui à foi en son pays et au continent africain





Mes compétences :

Project management

Chemical Engineering

Développement

Consulting

Manager

Production

Controller

management de projet

controle qualité

ressources humaines

qualitéhygiène securité et environnement QHSE

supply chain management

Chimie industrielle