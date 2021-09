Bonjour

Actuellement étudiant à l Ecam Lyon et responsable du pôle Hydrogène du club Eco Marathon Shell de l Ecam, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois entre janvier et juin. J' aimerais travailler dans les secteurs de l'Automobile et de l'Energie.

Hello

I am currently a student at Ecam Lyon and the manager of the Hydrogen department of the Eco Marathon Shell association. I look forward to working in the automotive field or the energy field.



Mes compétences :

PTC Creo