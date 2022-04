Actuellement étudiant en troisième année d'ingénieur pour une formation mécanique à l'ECAM de Lyon, je recherche un stage dans le domaine des transports ou de l'énergie, en tant qu'ingénieur / assistant chef de projet pour une durée de trois à quatre mois à partir du 2 mai 2020.

Dès mon dernier stage dans une entreprise aéronautique, je me suis familiarisée avec l’environnement professionnel. De plus, j'ai eu l'opportunité de faire le lien entre mes connaissances scientifiques et les travaux pratiques.

Étant sérieux et dynamique, je serai ravie de mettre mes compétences et qualités à votre disposition.



Profil LinkdIn: https://www.linkedin.com/in/hajar-nour-mechanicalengineering/



Mes compétences :

Simulink

MATLAB

Ansys workbench

Arduino

CREO

SolidWorks