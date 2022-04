Emmanuel ORVAIN

Plusieurs expérience dans la direction de centre de profits dans des secteurs Food et non food, B to B et B to C dans des groupes Français, Américains et Anglais, me donne une solide expertise dans le management, le commerce et la gestion dans le secteur de la grande distribution.

Après la réalisation d'un projet personnel je souhaite me fixer de nouveaux challenges dans une entreprise en développement.



Mes compétences :

Gestion de centre de profit

Gestion des achats d'un groupe

Amenagements de grandes surfaces

Creation d'une SARL

Developpement secteur commercial

Anticipatif