Emmanuel PARENT

"17 années d’expérience dans les technologies de l'information qui m'ont permis de mettre en œuvre mes compétences et mes capacités d’organisation afin de fournir des services informatiques performants."



- Expérience variée : start-up, PME et missions de conseil pour de grands groupes.



- Compétences en organisation, management et transformation des SI.



Mes compétences :

Brio

Certification

Hyperion

Informatique

Intégration

Intégration de systèmes

ITIL

Ms office

Organisation

Pilotage

Production

Production informatique

Qualité

Qualité de service

Reporting

Reporting financier