Emmanuel PARISET

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





Gérant et consultant chez EP Consulting



Mission actuelle Stratégie, Process et Negociation création d'outils d'aide a la gestion du service achats de Arysta Lifescience EMEA



Consultant Freelance chez CLEOCONSULTING



Création d'outils d'aide à la décision sur mesure



GERANT PokerAffinity.com



Creation de l'outil(site internet) en respectant le cahier des charges.

Rechercher puis negocier les accords avec les différents partenaires.

Lancer la campagne marketing.



ACHETEUR FAMILLE, HENKEL KGaA, Boulogne (Paris)

Henkel KGaA CA:13 Milliards €, 55 000 employés, Présent dans 125 pays.



Création d’outils d’aide à la décision (Index, Suivi des feedstocks,…).

Basket des résines RER (Europe : 36 Millions d’euros).

Basket des Esters Fatty Acids Based (Monde: 16 Millions d’euros).

SRM réorganisation du panel fournisseur et standardisation des outils.



ACHETEUR Projet au siège européen, STEELCASE, Schiltigheim (Strasbourg)

Steelcase CA : 3 Milliards €, 13000 employés



Recherche, synthèse et analyse d’information sur le marché de l’aluminium Horizon 2010.

Effectuer des appels d’offres, négocier les prix et les conditions logistiques.

Mise à jour de prix, import/Export, indexation.

Création d’outils de contrôle dans le cadre d’un Lean office.



MANAGEMENT & LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE (SMV), St Quentin Fallavier

Galeries Lafayette (SMV) logistique interne des GL. CA : 4,5 Milliards €, 40 000 employés



Réorganisation et mise en forme du process de traitement des litiges fournisseurs

audit du service de litiges magasins estimation du besoin humain et redéfinition des taches

responsable du service de répartition des marchandises de 30 personnes et de l’inventaire tournant



AUTRES TRAVAILS



Différents travails dans différents domaines :

De gestionnaires à commercial en passant par les vendanges pour une durée cumulées de 16 mois.



EDUCATION



MAI de Bordeaux

Mastère IUP Sciences de gestion à l’IAE de LYON III (en achats et logistique)

Licence IUP Sciences de Gestion à l’IAE de LYON III

Deug IUP Sciences de Gestion à l’IAE de LYON III

Deug STAPS à LYON I

Baccalauréat scientifique option SVT spécialité Mathématiques

LANGUES ET INFORMATIQUE

Languages: Anglais lu, écrit et parlé Espagnol niveau bac + 3

Software: Internet, Excel, Word, FrontPage et Access



SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

Vie associative : responsable pendant trois ans de l’organisation du gala de fin d’année et président du bureau des étudiants (3 ans)

Elu étudiant : au conseil des sports de l’université Lyon III et au conseil d’administration de l’institut d’administration des entreprises de LYON III (3 mandats)

 Sports : Athlétisme (haut niveau), football (niveau universitaire pendant 5 ans dont 3 ans en tant que capitaine)



Mes compétences :

Negotiation

Excel

Management

Gestion fournisseurs

Achats

Logistique

Supplychain

Management de projet

Creation d'outils d'aide à la decision

Sourcing

Cost killer