Emmanuel PARRAUD

Auteur-réalisateur d'un long-métrage de fiction bénéficiaire de l'Avance sur Recette "Avant-poste" (sélection ACID à Cannes 2009) et de plusieurs court-métrages de fiction primés et diffusés sur les antennes.

Deux projets de long-métrage en préparation : un "film noir" en Guyane et une adaptation de Quartier 3 lettres roman de Axel Gauvin sur l'île de la Réunion.

Producteur de documentaires, notamment "Hors saison" de Jean-Claude Cottet (diffusion La Lucarne-Arte, sélection Nyon).

Formateur au Master 2 documentaire de création de Lussas (Ardèche Image/université de Grenoble)

Intervenant ACAP