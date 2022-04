Emmanuel PASIAN

Travaillant au sein de diverses structures web depuis 2000, je forme et accompagne clients et équipes dans la réalisation de projets web, de formation en ligne (E-Learning, Serious-game), et mobile.



J’ai travaillé sur plus d’une centaine de projets, de courte ou de longue durée (plusieurs années), seul, en équipe ou en partenariat avec diverses agences.

Maîtrise des métiers du Web, design et UI, à dominante motion-design et graphisme.

Exemples de clients finaux : Casino de Paris, Ladurée, Agence-Camaieu.



Expérience de 10 ans dans la formation numérique, E-learning et les Serious-games.

Diffusé via les plateformes d’apprentissage dédié, ou directement par des applications PC, tablettes, mobiles, etc.

A dominante fonctionnelle et technique.

Exemples de clients finaux : Crédit-Agricole, Valéo, Astrium.

En interne à destination des outils et frameworks dédiés.



Technologies utilisées :

Depuis reprise d'activité freelance (2016) : Angular, Ionic, Node. Typescript. Intellijidea.

Au sein de KTM-Advance : Flash & Air AS3, C#, Unity. Flex. VS.

Antérieurement : HTML, css, php, mysql, java, Flash.



Mes compétences :

E-learning

As3

Mvc

Graphisme

C#

Management

Formation

Node.js

AngularJS

Ionic