Emmanuel PAVAGEAU

Jeune diplômé d'un M2P à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, je me destine à évoluer dans le monde des collectivités locales, dans le secteur public comme dans le secteur privé.



Ma formation me permet d'allier un raisonnement juridique avec une capacité d'analyse financière.



Toujours en quête de nouvelles sources de savoir, je cherche à développer ma connaissance du secteur local à travers des expériences empiriques qui me permettent de compléter et de faire évoluer ma vision des enjeux auxquels les collectivités font face.



Mes compétences :

Droit

Droit public

Finances

Finances publiques